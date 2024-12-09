بلينكن: ندعم الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة نظام الأسد

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ستدعم الجهود الدولية الرامية لتقديم من ساعدوا الرئيس السوري بشار الأسد إلى العدالة.



وقال بلينكن: "سندعم الجهود الدولية لمحاسبة نظام الأسد ومن دعمه على الفظائع والانتهاكات المرتكبة ضد الشعب السوري، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية والاحتجاز التعسفي للمدنيين".





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كما صرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: "لقد اطلعت على معلومات تفيد بأن روسيا منحت اللجوء السياسي للأسد. أعتقد أننا سنواصل إثارة مسألة المحاسبة من خلال القنوات المناسبة".



واعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضا أنه يجب تقديم بشار الأسد إلى العدالة، وقال: "يجب محاسبة الأسد"، وأضاف: "خلال السنوات الماضية اتبعت إدارتي سياسة لفرض عقوبات على الأسد لعدم انخراطه في عملية سياسية جدية وواصل ارتكاب الجرائم ضد شعبه".



ويأتي ذلك بعد سيطرة المعارضة السورية المسلحة على العاصمة دمشق، وسقوط نظام بشار الأسد، الذي وصل مع أفراد عائلته لاحقا إلى موسكو، حيث منحتهم روسيا اللجوء والحماية.