تغريم عيادة بمبلغ خيالي لرجل تسببت في عجزه جنسيا!

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في قضية لافتة، حكمت محكمة في نيومكسيكو لصالح رجل يبلغ من العمر 66 عامًا، بعد رفعه دعوى قضائية ضد عيادة طبية مختصة في صحة الرجال، حيث اتُهمت بتقديم علاج غير مناسب تسبب في إصابته بالعجز الجنسي. العيادة، المعروفة باسم NuMale، أخطأت في تشخيص حالته عندما راجعها عام 2017 بحثًا عن علاج للتعب وزيادة الوزن، وقدمت له جلسات علاجية تتضمن حقن دواء مكلف بقيمة 5000 دولار في العضو الذكري.



بسبب التشخيص الخاطئ والعلاج غير المناسب، خضع الرجل لعملية جراحية طارئة، مما أدى إلى عجز جنسي دائم. وأشار محاميه إلى أن الرجل كان ضحية للاحتيال من قِبل العيادة، في حين رفض رئيس المركز الطبي التعليق على القضية.





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هيئة المحلفين أصدرت قرارًا يلزم العيادة بدفع تعويضات بلغت 412 مليون دولار، وهو مبلغ يعتبر الأكبر على الإطلاق في تاريخ قضايا سوء الممارسة الطبية في الولايات المتحدة.