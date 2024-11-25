الإمارات تكشف هوية وصور قتلة الحاخام الإسرائيلي "كوغان" وتؤكد بدء الإجراءات القانونية

وكان الحاخام كوغان قد قتل في الإمارات مؤخرًا، ما دفع الجهات الأمنية إلى بدء تحقيقات مكثفة أدت إلى تحديد هوية المتورطين في الجريمة والقبض عليهم في وقت قياسي.

عاجل



وزارة الداخلية: السلطات الأمنية المختصة تكشف عن هوية مرتكبي جريمة قتل المواطن المولدوفي والبدء في الإجراءات القانونية.



أعلنت وزارة الداخلية عن قيام السلطات الأمنية المختصة بالبدء في إجراء التحقيقات الأولية مع الجناة الثلاثة المقبوض عليهم بارتكاب جريمة القتل بحق المقيم من… pic.twitter.com/kDxiKZBnlR — وزارة الداخلية (@moiuae) November 25, 2024

وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية أن الدولة ملتزمة باتخاذ إجراءات صارمة لحماية أمن المجتمع واستقراره، معبرة عن عزمها على محاسبة أي شخص يحاول المساس بهذه القيم. وأضافت الوزارة أن جميع الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لضمان الأمن والاستقرار في الدولة.كما حذرت من أنها ستستخدم كافة السلطات القانونية المتاحة للتعامل بحزم مع أي محاولات لزعزعة استقرار المجتمع أو تهديد أمنه.