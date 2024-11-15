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قصف كثيف على القطاع وإسرائيل تستهدف مواقع بلبنان وسوريا

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غارة عنيفة على الغبيري
Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Novembre 2024 - 06:12 قراءة: 0 د, 36 ث
      
يستقبل قطاع غزة اليوم الـ406 من العدوان الإسرائيلي على وقع قصف مدفعي وجوي إسرائيلي على مناطق متفرقة، وهو ما خلّف شهداء وجرحى.

وفي لبنان، قال مصدر رسمي للجزيرة إن السفيرة الأميركية في لبنان سلمت رئيس البرلمان نبيه بري مسودة مقترح لوقف إطلاق النار، وسط تجدد الغارات الإسرائيلية العنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت وتواصل استهداف بلدات جنوب وشرق لبنان.

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وأعلن حزب الله استهداف قوات للاحتلال عند بلدة العديسة وقصف أهداف إسرائيلية، في وقت قالت فيه وسائل إعلام إسرائيلية إن صواريخ أطلقت من لبنان استهدفت حيفا.

وأعلنت إسرائيل قصف مواقع زعمت أنها تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في حيي المزة وقدسيا بالعاصمة السورية دمشق، مما أدى إلى مقتل 15 شخصا وإصابة 16 آخرين، وذلك في حصيلة أولية، فضلا عن استهداف القصير بريف حمص.


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