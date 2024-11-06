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ترامب يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

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Bookmark article    Publié le Mercredi 06 Novembre 2024 - 08:48 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أعلن الجمهوري دونالد ترامب فوزه بانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأميركية وقال إنه يتوقع الحصول على أكثر من 300 من أصوات المجمع الانتخابي.

وقال ترامب في كلمة من مقر حملته الانتخابية بولاية فلوريدا "فزت فوزا تاريخيا، لقد فزنا في الولايات المتأرجحة وفي التصويت الشعبي وحققنا 315 صوتا وهذا شعور رائع يدل على محبة الشعب".

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وأضاف أمام حشد من أنصاره "هذا فوز سياسي لم ير بلدنا مثيلا له من قبل ونشكر الشعب الأميركي على هذا الشرف بانتخابي رئيسا مجددا".

وتطرق ترامب إلى تعهداته بعد انتخابه، وقال "سأجعل أميركا عظيمة مجددا، سأوفر فرص العمل وأغلق الحدود أمام المجرمين، لقد صنعنا التاريخ وتخطينا عقبات كثيرة".

وأكد الرئيس 49 للولايات المتحدة أن الحزب الجمهوري سيطر على مجلسي الطونغرس بعد استعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ.


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