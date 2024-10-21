مولدوفا.. غالبية السكان تصوت ضد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء

أظهرت النتائج الأولية للاستفتاء في مولدوفا على التعديلات الدستورية الخاصة بمسألة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أن أكثر من نصف المواطنين صوتوا ضد الانضمام إلى الاتحاد.



وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في مولدوفا، فجر الاثنين، أن نتائج فرز 91.08% من الأصوات بينت أن 53.54% من المواطنين صوتوا ضد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فيما أيده 46.46% من المواطنين.





مولدوفا

وطرح على المواطنين سؤال: "هل تؤيدون تعديل الدستور لغرض انضمام جمهورية مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي؟".وتجري في الوقت ذاته الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في مولدوفا. وبعد فرز أكثر من 90% من الأصوات تتقدم الرئيسة الحالية المؤيدة للتكامل مع الاتحاد الأوروبي مايا ساندو، بحصولها على 37.88% من الأصوات حتى الآن.ويأتي مرشح الاشتراكيين، المدعي العام السابق المؤيد لتعزيز العلاقات مع روسيا، ألكسندر ستويانوغلو في المركز الثاني بحصوله على 28.77% من الأصوات.وفي أعقاب اختتام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية أعلنت ساندو أن مولدوفا واجهت "هجوما غير مسبوق على الديمقراطية"، متهمة "عصابات إجرامية على صلة بجهات أجنبية" بمحاولة شراء أصوات الناخبين.وتجدر الإشارة إلى أنه في حال عدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ستجري في الجمهورية الجولة الثانية من الانتخابات في 3 نوفمبر المقبل.ومولدوفا هي دولة صغيرة تقع في أوروبا الشرقية، تحدها أوكرانيا من الشمال والشرق ورومانيا من الغرب. عاصمتها كيشيناو. تُعد واحدة من الدول الفقيرة في أوروبا، وتعتمد بشكل كبير على الزراعة. رغم كونها دولة ذات اقتصاد زراعي، فإن مولدوفا تسعى إلى تعزيز اقتصادها وتطوير بنيتها التحتية.لديها تاريخ معقد، حيث كانت جزءًا من الإمبراطورية الروسية ومن ثم الاتحاد السوفيتي حتى حصلت على استقلالها في عام 1991 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. اللغة الرسمية في مولدوفا هي الرومانية، وهناك تأثر كبير بالثقافة الرومانية، بالإضافة إلى أن اللغة الروسية تُستخدم على نطاق واسع.مولدوفا تسعى إلى تعزيز علاقتها مع الاتحاد الأوروبي، وفي السنوات الأخيرة، شهدت جهودًا متزايدة لتعزيز الديمقراطية وحكم القانون، رغم أنها لا تزال تواجه تحديات اقتصادية وسياسية.