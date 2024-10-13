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الآلاف يتظاهرون في إسبانيا لتوفير مساكن بأسعار معقولة

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Publié le Dimanche 13 Octobre 2024 - 18:57 قراءة: 0 د, 53 ث
      
تظاهر آلاف في العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024، للمطالبة بتوفير المزيد من المساكن بأسعار معقولة وسط غضب متزايد بين السكان من ارتفاع أسعار المنازل.

وتحت شعار “السكن حق وليس تجارة” تظاهر مستأجرون للمطالبة بخفض إيجارات المساكن وتحسين ظروف المعيشة. وقالت الحكومة الإسبانية إن 12 ألفا نزلوا إلى الشوارع، وفقا لوكالة رويترز.

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ارتفاع أسعار الإيجارات
في مظاهرة منفصلة في برشلونة، اليوم الأحد، ضد سباق كأس أمريكا لليخوت، ألقى المحتجون باللوم على الحدث الرياضي الدولي في رفع أسعار الإيجارات وجلب المزيد من السياح إلى مدينة مكتظة بالسكان.

كما نظّم سكان جزر الكناري وملقة احتجاجات هذا العام ضد ارتفاع الإيجارات السياحية، ويكافح عمال الضيافة الموسميون للعثور على سكن في هذه المناطق السياحية المرتفعة، إذ يلجأ العديد منهم إلى النوم في القوافل أو حتى في سياراتهم.

حملة على الإيجارات
في يوليو أعلنت الحكومة الإسبانية عن حملة صارمة على الإيجارات لفترات قصيرة والموسمية لأماكن قضاء العطلات. وتخطط للتحقيق في الإعلانات على منصات معينة للتحقق من حصولها على التراخيص.

وتواجه إسبانيا صعوبة في تحقيق التوازن بين الترويج للسياحة، وهي محرك رئيسي لاقتصادها، ومعالجة مخاوف المواطنين بشأن ارتفاع الإيجارات.


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