اليونان... العثور على نجم كرة قدم ميّتا في حمام السباحة

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ذكرت وسائل إعلام يونانية أمس الأربعاء أنه تم العثور على جورج بالدوك مدافع باناثينايكوس اليوناني الدولي السابق ميتا في حمام السباحة بمنزله في أثينا.



وقالت قناة "إي آر تي" التلفزيونية الحكومية إنه تم العثور على جثة بالدوك، البالغ من العمر 31 عاما، في حمام السباحة الخاص به في ضاحية غليفاذا الجنوبية، دون تقديم تفاصيل إضافية أخرى حول ظروف وفاته.



وقالت قناة "إي آر تي" التلفزيونية الحكومية إنه تم العثور على جثة بالدوك، البالغ من العمر 31 عاما، في حمام السباحة الخاص به في ضاحية غليفاذا الجنوبية، دون تقديم تفاصيل إضافية أخرى حول ظروف وفاته.

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وُلد بالدوك في باكنغهام، وهو أحد أبرز لاعبي شيفيلد، حيث انضم إلى النادي في عام 2017 وساعده على الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، في عامي 2019 و2023.



خاض مع شيفيلد 219 مباراة ضمن مختلف المسابقات، مسجلا 6 أهداف وصانعا 16 تمريرة حاسمة. وانتقل إلى باناثياكوس في مايو الماضي بعقد يمتد حتى 2027، بعد هبوط شيفيلد يونايتد مرة أخرى إلى دوري الدرجة الثانية في إنجلترا.



ينحدر اللاعب من أصل يوناني من جهة والده، وانضم إلى المنتخب عام 2022 ولعب بقميصه 12 مباراة، آخرها في تصفيات كأس العالم أمام جورجيا في مارس الماضي.



المصدر: The Post