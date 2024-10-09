نجيب حشّانة: 'أمريكا لا تريد الحرب مع إيران بل تريد الإحتواء'

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قال الديبلوماسي والسفير السابق، نجيب حشانة، اليوم الأربعاء، إنّ "الولايات المتحدة الأمريكيّة لا تريد الحرب مع إيران بل تريد الإحتواء"، مشيرًا إلى إمكانية عودة العلاقات بين البلدين.



وأوضح حشانة، لدى إستضافته على الجوهرة أف أم، أنّ "ما يحدث اليوم في المنطقة العربية بما فيها لبنان هو إعادة رسم خارطة جديدة للشرق الأوسط"، مؤكّدًا على أنّ "الوقت قد حان في الفكر العميق الإستراتيجي لنتنياهو وأمريكا لإعادة مشروع الشرق الأوسط الجديد".





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وشدّد حشّانة على أنّ "المشروع الأمريكي يطمح لشرق أوسط دون مقاومة"، لافتًا إلى أنّ "الدولة اللبنانية صارت ضعيفة وعلامات ذلك تظهر من خلال عجزها عن إنتخاب رئيس". وقال الدبلوماسي السابق إنّ "القرار الأمريكي في الشرق الأوسط يُتّخذ بتخطيط ودهاء سياسي بريطاني."







وشدّد حشّانة على أنّ "المشروع الأمريكي يطمح لشرق أوسط دون مقاومة"، لافتًا إلى أنّ "الدولة اللبنانية صارت ضعيفة وعلامات ذلك تظهر من خلال عجزها عن إنتخاب رئيس". وقال الدبلوماسي السابق إنّ "القرار الأمريكي في الشرق الأوسط يُتّخذ بتخطيط ودهاء سياسي بريطاني."