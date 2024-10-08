توننداكس يرتفع الثلاثاء عند الإغلاق بنسبة 2ر0 بالمائة

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أنهي مؤشر بورصة الأوراق المالية توننداكس، حصة الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 2ر0 بالمائة مدركا مستوى 5ر9902 نقطة وفق الوسيط بالبورصة التونسية للاوراق المالية.



وسجلت السوق تداول قرابة 3ر5 مليون دينار علما وان سهم أوفيس بلاست تصدر قائمة الارتفاعات،بنسبة 1ر4 بالمائة وادرك عند الاغلاق مستوى 010ر1 دينار في حين حقق سهم الشركة التونسية للبلور تطورا بنسبة 4 بالمائة ليصل الى مستوى 380ر12 دينار.





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وتراجع سهم آرليكيد ، بنسبة 2ر3 بالمائة الى مستوى 92 دينار في حين خسر سهم بنك تونس العربي 7ر2 بالمائة، مع نهاية الحصة وأقفل على سعر 890ر2 دينار.



