الصحة اللبنانية: مقتل 22 لبنانيا وإصابة 111 جراء القصف الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية

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أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بمقتل 22 شخصا، وإصابة 111 آخرين بجروح متفاوتة، جراء القصف الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك، يرتفع عدد الضحايا، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على لبنان إلى 2083 قتيلا و9869 جريحا.