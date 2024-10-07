إسرائيل تصعّد بذكرى الطوفان وحزب الله يقصف حيفا وطبريا

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في اليوم الـ367 من العدوان على غزة أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي بدأ صباح اليوم هجوما على جميع أنحاء قطاع غزة في نفس توقيت بدء عملية 7 أكتوبر/تشرين الأول قبل عام.



وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم منصات صاروخية وأهدافا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أنحاء قطاع غزة لإحباط ما وصفها بتهديدات فورية.





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في المقابل، قالت كتائب القسام إنها قصفت موقع صوفا العسكري وتحشدات العدو في معبر رفح البري بعدد من صواريخ رجوم.



كما قالت القسام إنها قصفت تحشدات العدو قرب حوليت ومركز عمليات موقع كرم أبو سالم العسكري بعدد من صواريخ رجوم.



وفي تطورات جبهة لبنان، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن 6 اشخاص أصيبوا نتيجة سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مبنى في حيفا، كما أصيب شخصان في طبريا جراء صواريخ أطلقها حزب الله.



وشنت إسرائيل غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى في لبنان، وسط محاولات إسرائيلية للتوغل جنوبي البلاد.