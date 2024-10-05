نتنياهو يهاجم ماكرون: "من العار أن تطالب بفرض حظر أسلحة على إسرائيل"

وجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة شديدة اللهجة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب مطالبة الأخيربوقف تسليح تل أبيب.



وقال بنيامين نتنياهو في فيديو باللغة الإنجليزية تحت عنوان "رسالة إلى ماكرون" نشره على صفحته الرسمية بمنصة "X" مساء يوم السبت: "بينما تقاتل إسرائيل قوى الهمجية بقيادة إيران يجب على جميع الدول المتحضرة أن تقف بحزم إلى جانب إسرائيل".





My message to Macron >> pic.twitter.com/BHyh0Fso19 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 5, 2024

وأضاف نتنياهو: "مع ذلك، يدعو الرئيس ماكرون وغيره من الزعماء الغربيين الآن إلى فرض حظر على الأسلحة ضد إسرائيل.. عار عليهم".وتابع قائلا: "إسرائيل سوف تنتصر بوجودكم أو بدونكم، وسوف يستمر عاركم لفترة طويلة بعد انتصار إسرائيل".وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات فقط من تصريح ماكرون بأن "الأولوية" في هذه اللحظة يجب أن تكون "وقف تدفق الأسلحة التي تغذي الصراع".ودعا الرئيس الفرنسي في حديث لإذاعة "فرانس إنتر" للكف عن تسليح إسرائيل، مؤكدا أن باريس "لم تزودها بالسلاح" خلال حربها على قطاع غزة.وأضاف ماكرون أن "الأولوية اليوم هي العودة إلى حل سياسي والكف عن تسليم الأسلحة لإسرائيل لخوض المعارك في غزة".في المقابل، أكد الرئيس الفرنسي على حق إسرائيل في "الدفاع عن نفسها في ضوء القانون ومبادئ حقوق الإنسان".كما انتقد ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب عدم أخذه بعين الاعتبار موقف فرنسا قائلا: "عدم الاستماع إلينا خطأ من حيث المستقبل الأمني لإسرائيل".وفي سياق متصل أعرب عن رفضه "تحويل لبنان إلى غزة أخرى".