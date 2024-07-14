إسبانيا تخطف لقب يورو 2024 من إنجلترا

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سجل البديل ميكل أويارزابال هدفا في الدقيقة 86 ليقود إسبانيا للفوز 2-1 على إنقلترا في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 والتتويج باللقب للمرة الرابعة في رقم قياسي اليوم الأحد.



وكلل أويارزابال هجمة مرتدة سريعة بهدف لتتوج إسبانيا باللقب بعدما فازت بسبع مباريات خاضتها في المسابقة المقامة في ألمانيا.

وبعد شوط أول حذر للغاية هيمنت فيه إسبانيا على الكرة وكانت لإنقلترا محاولة واحدة على المرمى، افتتح منتخب إسبانيا التسجيل بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني.



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ووجد المتألق الأمين جمال مساحة في الجانب الأيمن ولعب تمريرة حاسمة استغلها الجناح وليامز ليضعها في الشباك، قبل أن يدرك البديل كول بالمر التعادل في الدقيقة 73.

لكن هدف أويارزابال حرم إنقلترا من الفوز بأول لقب دولي منذ 58 عاما.

ميكيل أويارثابال يبصم على الهدف الثاني لمنتخب إسبانيا#يورو2024 | #موطن_اليورو #نهائي_اليورو #اسبانيا_انجلترا#Euro2024 | #beINEURO | #HomeofEuro | #Spain_England #FinalEuro pic.twitter.com/sga7KJoByT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 14, 2024 ووجد المتألق الأمين جمال مساحة في الجانب الأيمن ولعب تمريرة حاسمة استغلها الجناح وليامز ليضعها في الشباك، قبل أن يدرك البديل كول بالمر التعادل في الدقيقة 73.لكن هدف أويارزابال حرم إنقلترا من الفوز بأول لقب دولي منذ 58 عاما.