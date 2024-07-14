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إسبانيا تخطف لقب يورو 2024 من إنجلترا

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Publié le Dimanche 14 Juillet 2024 - 22:01 قراءة: 0 د, 48 ث
      
سجل البديل ميكل أويارزابال هدفا في الدقيقة 86 ليقود إسبانيا للفوز 2-1 على إنقلترا في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 والتتويج باللقب للمرة الرابعة في رقم قياسي اليوم الأحد.

وكلل أويارزابال هجمة مرتدة سريعة بهدف لتتوج إسبانيا باللقب بعدما فازت بسبع مباريات خاضتها في المسابقة المقامة في ألمانيا.
وبعد شوط أول حذر للغاية هيمنت فيه إسبانيا على الكرة وكانت لإنقلترا محاولة واحدة على المرمى، افتتح منتخب إسبانيا التسجيل بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني.
...

ووجد المتألق الأمين جمال مساحة في الجانب الأيمن ولعب تمريرة حاسمة استغلها الجناح وليامز ليضعها في الشباك، قبل أن يدرك البديل كول بالمر التعادل في الدقيقة 73.
لكن هدف أويارزابال حرم إنقلترا من الفوز بأول لقب دولي منذ 58 عاما.


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