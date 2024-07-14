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أول تعليق روسي على محاولة اغتيال ترامب

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Publié le Dimanche 14 Juillet 2024 - 06:46 قراءة: 0 د, 56 ث
      
في تعليق على محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ذكّرت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بتحذيرها السابق من حملة تحريض ضد ترامب شنها خصومه الديمقراطيون.

وكتبت زاخاروفا عبر "تلغرام" صباح اليوم الأحد: "منذ شهرين بالضبط، لفتت الانتباه إلى حقيقة أنهم في الولايات المتحدة يشجعون حرفيا التحريض على الكراهية للمعارضين السياسيين، كما قدمت أمثلة على التقليد الأمريكي المتمثل في اغتيالات ومحاولات اغتيال الرؤساء والمرشحين الرئاسيين".

...

وألحقت زاخاروفا رابطا لنص نشرته في 13 مايو الماضي، حيث أشارت إلى نفاق "الغربيين المدافعين عن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان" الذين يعلن بعضهم في الولايات المتحدة صراحة عن "حاجتهم إلى قتل المرشح الرئاسي دونالد ترامب".

وشددت على أن مثل هذه التصريحات لا تأتي في شبكة اجتماعية ما، وإنما في وسائل الإعلام الرسمية على لسان سياسيين ديمقراطيين.
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وكان ترامب نجا أمس السبت من محاولة اغتيال بإطلاق النار عليه خلال إلقائه كلمته أثناء تجمع انتخابي لأنصاره في ولاية بنسلفانيا.

وأصيب ترامب في أذنه، وقتل شخص آخر كان بجواره كما أصيب اثنان آخران، فيما قتل رجال الخدمة السرية مطلق النار.


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