زيارة وفد من جمهورية الكونغو الديمقراطية الى المركز الفني للتعبئة والتغليف بتونس لتعزيز الشراكة في مجال التعليب وتصدير زيت الزيتون

أدى وفد رسمي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، يتراسه مدير ديوان وزير التجارة الخارجية الكونغولية، الثلاثاء 7 افريل الجاري، زيارة الى المركز الفني للتعلبئة والتغليف بتونسي.

وتأتي هذه الزيارة، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، في اطار تعزيز آليات التعاون المشترك ودعم علاقات التعاون الثنائي بين الجمهورية التونسية وجمهورية الكونغو الديمقراطية.


ومثلت هذه الزيارة مناسبة لاستكشاف الآفاق الجديدة للشراكة لاسيما في مجالات التعبئة والتغليف بالإضافة إلى قطاع زيت الزيتون المعلّب، وبحث سبل نقل الخبرات وتبادل التجارب بما يدعم جهود الهياكل الكونغولية في التحديث والرفع من الانتاجية.



وتم خلال اللقاء التباحث بشأن ارساء شراكة هيكلية تقوم على نقل المعارف التقنية وتبادل الخبرات خاصة لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية بجمهورية الكونغو الديمقراطية. كما تمت دراسة جدوى احداث مركز تقني مختص الى جانب تثمين المنتجات الكونغولية عبر تطوير منظومة التعبئة والتغليف

يذكر أن مركز النهوض بالصادرات، كان قد نظم يوم 7 أفريل 2026 بدار المصدر بالعاصمة لقاءات أعمال مهنية ثنائية رفيعة المستوى بين تونس وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقد شهدت التظاهرة تنظيم أكثر من 300 لقاء مباشر بين الوفد الكونغولي و80 مؤسسة تونسية لتعزيز الشراكات في قطاعات الصناعات الغذائية والبناء والخدمات. علما وان هذه اللقاءات الى تعزيز التبادل التجاري وتنويعه بين البلدين ومزيد تدعيم الحضور الاقتصادي التونسي في افريقيا.
