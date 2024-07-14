إصابة ترامب في حادث إطلاق نار بتجمع انتخابي

شهد تجمع انتخابي للرئيس السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا يوم السبت إطلاق أعيرة نارية.



وأظهرت لقطات مصورة أفرادا من جهاز الخدمة السرية والشرطة يرافقون ترامب إلى سيارة بينما كان يرفع قبضته في الهواء.





🚨 #BREAKING: SHOTS FIRED AT PRESIDENT TRUMP RALLY IN PENNSYLVANIA pic.twitter.com/eup5YTybS7 — Nick Sortor (@nicksortor) July 13, 2024

Trump raises a fist in defiance seconds after getting shot in the head



Blood is still dripping from his face pic.twitter.com/9SSb7daEuJ — End Wokeness (@EndWokeness) July 13, 2024

وشوهد الرئيس الأميركي السابق وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى بينما كان محاطا برجال أمن أخرجوه من وراء المنصة.وأكدت شبكة "سي إن إن" الإميركية في خبر عاجل "إصابة ترامب في واقعة إطلاق النار في تجمع انتخابي في بنسلفانيا".وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه "لم يتم إطلاعه على واقعة إطلاق النار في التجمع الانتخابي لترامب"، وفقما نقلت "رويترز".وفي وقت لاحق قال مراسل لفوكس نيوز نقلا عن البيت الأبيض: "الرئيس بايدن تم إطلاعه على واقعة إطلاق النار في تجمع انتخابي لترامب".وأصدر البيت الأبيض بعد ذلك بيانا مقتضبا جاء فيه: "بايدن تلقى إفادة أولية عن واقعة إطلاق النار في تجمع انتخابي لترامب"وأعلن جهاز الخدمة السرية الأميركية أنه "فتح تحقيقا في حادثة إطلاق النار، وسيتم إصدار المزيد من المعلومات عند توفرها".وأفاد مراسل لشبكة "سي إن إن" نقلا عن متحدث باسم ترامب بأن: "ترامب بخير ويتم فحصه حاليا في مركز طبي محلي".وكان هذا آخر تجمع لترامب قبل المؤتمر الجمهوري الذي من المقرر أن يتم خلاله تسميته بشكل رسمي مرشحا للحزب الجمهوري لمواجهة منافسه الديمقراطي جو بايدن في انتخابات نوفمبر.