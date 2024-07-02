يورو 2024 | .. هولندا تكتسح رومانيا بثلاثية نظيفة

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حجز منتخب هولندا مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة يورو 2024 بعد الفوز على حساب رومانيا بثلاثية نظيفة في دور الـ16.



واصطدم منتخب هولندا بنظيره منتخب رومانيا على ملعب "آليانز أرينا" في دور الـ16 من يورو 2024.





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وافتتح جاكبو التسجيل سريعًا بعد مرور 19 دقيقة فقط، بعدما مر من الجهة اليسرى وأطلق تسديدة صاروخية في الزاوية الضيقة.



وأهدر تشافي سيمونز في الدقيقة 32 بعد انطلاق من دومفريس من الجهة اليمنى وتمريرة أرضية، لكن الشاب الصغير يهدر الكرة بغرابة.



وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب هولندا على حساب منتخب رومانيا بهدف نظيف.



وأحرز جامبو الهدف الثاني في الدقيقة 64، لكن الحكم يقوم بإلغاءه بعد العودة لتقنية الفيديو، لتستمر النتيجة هدف نظيف.



وقتل مالين المباراة في الدقيقة 83 بهدف ثاني لمنتخب هولندا بعد اختراق من جاكبو للجهة اليسرى وعرضية أرضية تتحول في الشباك.



وقبل صافرة النهاية، أضاف مالين الهدف الثالث بعد اختراق منطقة الجزاء في الدقيقة 90+3 وتسديدة صاروخية.



وينتظر منتخب هولندا الفائز من مباراة النمسا وتركيا في الدور ربع النهائي القادم من بطولة يورو 2024.