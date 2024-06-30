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حماس: لا تقدم في محادثات وقف إطلاق النار بغزة مع إسرائيل

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Publié le Dimanche 30 Juin 2024 - 06:35 قراءة: 0 د, 27 ث
      
قال أسامة حمدان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) السبت إنه لم يُحرز أي تقدم في محادثات وقف إطلاق النار مع إسرائيل فيما يتعلق بالحرب في غزة.

من جهتها وصفت الأمم المتحدة ظروف العيش في قطاع غزة بأنها "لا تطاق"، وأوضحت لويز ووتريدج من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن المدنيين الفلسطينيين أجبروا على العيش في مبان أو مخيمات دمرها القصف بجوار أكوام ضخمة من القمامة.
ومن جهتها، أفادت وزارة الصحة في غزة السبت أن حصيلة الحرب، المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر في القطاع، ارتفعت إلى 37834 شهيدا.


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