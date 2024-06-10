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تراجع الولادات في أوروبا بوتيرة أسرع مما كان متوقعا

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Pixabay
Publié le Lundi 10 Juin 2024 - 09:10 قراءة: 0 د, 23 ث
      
فرانس 24 - أزمة ديموغرافية تتهدد القارة الاوروبية، موضوع فقرة نبض اوروبا... صحيفة فاينانشيال تايمز، كشفت في تحقيق مطول عن تراجع لافت في عدد الولادات في دول الاتحاد الاوروبي بشكل عام استنادا الى احدث تقرير لمعهد الاحصاء التابع للاتحاد الأوروبي.
القلق الاكبر يتركز حول عدد السكان القادرين على العمل اي ما بين عشرين عاما واربعة وستين عاما. عددهم تراجع من مئتين وسبعين مليون شخص الى مئتين وستين مليون شخص مابين الفين واحد عشر والفين وثلاثة وعشرين.


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