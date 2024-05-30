اختفاء مواطن سعودي في مصر يثير ضجة والسفارة تصدر بيانا عاجلا

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ردت السفارة السعودية بالقاهرة على الجدل المثار حول اختفاء المواطن السعودي هتان بن غازي شطا، مؤكدة أن عمليات البحث لا زالت جارية.



وقالت السفارة السعودية في بيان لها إنه بالإشارة إلى الاستفسارات المتعلقة باختفاء المواطن هتان بن غازي شطا في مدينة القاهرة تود السفارة التوضيح أنه منذ اليوم الأول لاختفاء المواطن باشرت بإجراءاتها واتصالاتها مع الجهات الرسمية والأمنية في مصر، التي شرعت فورا في اتخاذ إجراءات البحث والتحري عن المواطن وظروف اختفائه.





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وتابعت السفارة: "مستعينة بكاميرات المراقبة المتوفرة لديها، حيث سجلت الكاميرات لحظة خروجه من المنطقة التي يسكن فيها بالتجمع الخامس قبل اختفائه".







وأشارت السفارة إلى أن البحث المكثف لا يزال جاريا من الجهات الأمنية وبمتابعة من السفارة وبالتنسيق مع أسرة المواطن.

وكانت قد ناشدت عائلة المفقود هتان وأصدقاؤه السلطات المصرية والسعودية للتدخل العاجل من أجل العثور عليه، مؤكدة تقديم كافة التفاصيل بشأن حادثة الاختفاء.

وتابعت السفارة: "مستعينة بكاميرات المراقبة المتوفرة لديها، حيث سجلت الكاميرات لحظة خروجه من المنطقة التي يسكن فيها بالتجمع الخامس قبل اختفائه".وأشارت السفارة إلى أن البحث المكثف لا يزال جاريا من الجهات الأمنية وبمتابعة من السفارة وبالتنسيق مع أسرة المواطن.وكانت قد ناشدت عائلة المفقود هتان وأصدقاؤه السلطات المصرية والسعودية للتدخل العاجل من أجل العثور عليه، مؤكدة تقديم كافة التفاصيل بشأن حادثة الاختفاء.