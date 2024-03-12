أول سفينة مساعدات إنسانية تتجه إلى غزة عبر الممر البحري

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أبحرت من ميناء لارنكا في قبرص صباح اليوم الثلاثاء أول سفينة تحمل مساعدات عبر الممر البحري إلى قطاع غزة، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن منظمة غير حكومية مشرفة على العملية.



وقالت لورا لانوزا، المتحدثة باسم منظمة "أوبن آرمز" (الأذرع المفتوحة)، إن سفينة المنظمة التي تحمل على متنها 200 طن من المساعدات، انطلقت قرابة الساعة 06.50 صباحا بتوقيت غرينيتش الثلاثاء.





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وأصدرت المفوضية الأوروبية والإمارات والولايات المتحدة وقبرص السبت الماضي بيانا مشتركا بشأن تفعيل ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.



وكان الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس أوضح يوم الجمعة أن ممر قبرص البحري يستهدف تسريع نقل المساعدات إلى قطاع غزة وتخفيف الضغط عن الطرق البرية.