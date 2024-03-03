اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بمدينة الزاوية الليبية

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أفاد مراسل RT السبت باندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بمدينة الزاوية الليبية باستخدام الأسلحة الثقيلة.



وأشار مراسل RT إلى اتساع دائرة الاشتباكات المسلحة في المدينة التي تبعد 48 كلم عن العاصمة طرابلس، نحو مناطق غرب المدينة بدءا من كوبري بئر الغنم شرقا وصولا إلى الإشارة الضوئية الحرشة غربا.





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ووفقا له ارتفعت حدة الاشتباكات بمنطقة الحرشة في مدينة الزاوية الليبية مع إغلاق الطريق الساحلي المؤدي للمدينة.



ولفت إلى أن الاشتباكات اندلعت على خلفية مقتل عنصر أمني وإصابة أخر تابعين لقوة الإسناد الأولى الزاوية على يد أحد مسلحي المدينة.



وأضاف أن حراك "تصحيح المسار الزاوية الكبرى" يدعو المنطقة العسكرية الساحل الغربي إلى التدخل العاجل لحل الأزمة بحيادية.



وتجدر الإشارة إلى أن "المنطقة العسكرية الساحل الغربي هي مجموعة من الكتائب التابعة لرئاسة الأركان العامة ومهامها حماية مدن الساحل الغربي من ليبيا ومن بينها مدينة الزاوية".



وأكد مراسلنا نقلا عن مصادر طبية محلية وقوع قتيل وجريحين خلال اشتباكات مدينة الزاوية كحصيلة أولية.



وطالب جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي المواطنين بعدم استخدام الطريق الساحلي في المنطقة الممتدة من أولاد صقر حتى الصابرية بسبب ارتفاع حدة الاشتباكات في مدينة الزاوية الليبية.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق حدة الاشتباكات التي تشهدها المدينة.