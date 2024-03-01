ترامب ينتقد بايدن ويتهمه بتدمير الولايات المتحدة

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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الرئيس الحالي جو بايدن يقوم بتدمير البلاد من خلال السماح للخارجين من السجون ومصحات الطب النفسي بدخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.



وأضاف ترامب متحدثا في تكساس: "إنه (بايدن) يدمر بلادنا ... هؤلاء الأشخاص الذين يأتون إلى بلادنا، هم آتون من السجون والمصحات العقلية، وهم إرهابيون".





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وتعليقا على سياسة بايدن المتعلقة بالهجرة، قال: "هذا غزو حقيقي... إنه رئيس فظيع، وأسوأ رئيس عرفه تاريخ بلادنا، وربما كان الرئيس الأقل كفاءة الذي واجهناه على الإطلاق".



وسبق أن وعد ترامب بإغلاق حدود البلاد على الفور إذا فاز بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر.



وكان وضع الهجرة غير الشرعية موضع جدل بين الولايات الجنوبية والحكومة الفيدرالية لعدة سنوات.



وقد أصبح الوضع أكثر توترا في ولاية تكساس التي يرأسها الحاكم الجمهوري غريغ أبوت، ذاك الذي يدعو إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من الهجرة غير الشرعية ويعارض سياسة الإدارة الأمريكية الفدرالية الحالية في هذا الشأن.



ولمكافحة تدفق المهاجرين غير الشرعيين، بدأ أبوت بنقلهم بالحافلات إلى المدن الأمريكية الكبرى، بما في ذلك واشنطن ونيويورك وشيكاغو.