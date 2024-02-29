من باب ذكر وحتى نعرف تاريخنا أكثر : مفتي الجمهورية التونسية عبر التاريخ ....!!..

بقلم: محمد كمال السخيري*





بعد المراسلة التوضيحية من رئاسة الجمهورية إلى البرنامج الصباحي (émission_impossible) بإذاعة IFM الذي ينشطه بكل اقتدار وتميز يوميا هذه إضافة ومعلومات تاريخية هامة إلى الصديق برهان بسيس بعد طرحه لموضوع (مذهب المفتي في تونس) ....!!.



القائمة عبر التاريخ:

مفاتي المالكية:

شيخ الإسلام المالكي

مفتي الجمهورية التونسية (أو مفتي الديار التونسية سابقا) هو المستشار والمسؤول الأول لدى الدولة المُكلّف بالشؤون الدينية والإسلامية.يتم تعيين مفتي الجمهورية من قبل رئيس الجمهورية التونسية، ويباشر المفتي مهامه في مقر دار الإفتاء الموجودة في ساحة القصبة بجانب مقر رئاسة الحكومة، وهذا المنصب يعتبر من أقدم المؤسسات الوطنية التونسية ذات بُعد ديني، وهو يقع تحت إشراف رئيس الحكومة. ويساعد المفتي في أعماله عدة علماء وشيوخ وموظفين.كان لمدة قرون قبل الاستقلال في 1956، عدّة خطط دينية تشرف على المذهبين المالكي والحنفي، وتغير اسمها عدة مرات: المفتي، القاضي، المفتي الأكبر، الباش مفتي، وأخيرا شيخ الإسلام. عند توحيد القضاء في 1956، تم حذف خطتي شيخ الإسلام الحنفي وشيخ الإسلام المالكي وتعويضهما بمفتي الديار التونسية دون تحديد لمذهب.حسب المرسوم المؤرخ في 28 فبراير 1957، فإن حامل هذا المنصب يسمى «مفتي الديار التونسية». ثم تغير بعد ذلك إلى «مفتي الجمهورية» عملا بالمرسوم المؤرخ في 6 أبريل 1962 أين تم تحديد ضبط مهامه.والشيخ محمد الفاضل بن عاشور هو مفتي الجمهورية الثاني وأحد أهم رجال الدين التونسيين في القرن العشرين.من أهم وظائف مفتي الجمهورية التونسية:تحديد بداية كل شهر قمري اعتمادا على رؤية القمر، مع الاستئناس بالحساب الفلكي.إصدار شهادات اعتناق الإسلام للراغبين فيها من غير المسلمين من جميع أنحاء العالم ومن جميع الجنسيات.الإجابة عن أسئلة المستفتين عبر المراسلات أو بالحضور المباشر أو عن طريق الاتصال الهاتفي.تمثيل الجمهورية التونسية في الملتقيات العلمية والمؤتمرات وفي المجامع الإسلامية الإقليمية والدولية وإعداد الدراسات العلمية الموكلة إليه لتقديمها والإسهام بها.إبداء الرأي فيما يعرض عليه من كتب مدرسية أو وثائق وبحوث ودراسات ذات العلاقة بالدين الإسلامي.رئاسة المذهب الحنفي بين 1611 و1956بعد دخول تونس تحت سيطرة الدولة العثمانية في 1574، وقيام الدولة المرادية فيها، اتخذ الحاكمون الحنفية مذهبا رسميا لهم، وتواجد منذ 1611 مشرفا على هذا المذهب في الدولة، وتقلّد عبر العصور عدة ألقاب، منها: المفتي الأكبر والباش مفتي وشيخ الإسلام. يُذكر أنه كان للمذهب المالكي شيوخًا وقضاةً، ولكنهم أقل رتبة من المشرف على المذهب الحنفي.ورؤساء المذهب الحنفي في الدولة المرادية هم:مفتي الحنفية1611 - 1634: الشيخ رمضان أفندي1634 - 1641: الشيخ أحمد الشريف الحنفي1641 - 1650: الشيخ أحمد الشريف الأندلسي1650 - 1656: الشيخ محمد بن مصطفى الأزهري1656 - 1664: الشيخ مصطفى بن عبد الكريم1664 - 1665: الشيخ يوسف درغوث الأكبرالمفتي الأكبر1665 - ؟: الشيخ عبد الكبير درغوث1720 - 1730: الشيخ علي الصوفي1730 - 1743: الشيخ يوسف درغوث الأصغر1743 - 1755: الشيخ محمد أرناؤوط1755 - 1772: الشيخ حسين البارودي1772 - 1799: الشيخ محمد بيرم الأولباش مفتي الحنفية1799 - 1800: الشيخ محمد البارودي1800 - 1831: الشيخ محمد بيرم الثاني1831 - 1843: الشيخ محمد بيرم الثالثشيخ الإسلام الحنفي1843 - 1861: الشيخ محمد بيرم الرابع1861 - 1862: الشيخ محمد بن الخوجة1862 - 1877: الشيخ محمد معاوية1877 - 1895: الشيخ أحمد بن الخوجة1895 - 1897: الشيخ أحمد كريم1897 - 1900: الشيخ محمد بن مصطفى بيرم1900 - 1911: الشيخ محمود بن الخوجة1911 - 1932: الشيخ أحمد بيرم1932 - 1939: الشيخ محمد بن يوسف1939 - 1942: الشيخ الطيب بيرم1942 - 1947: الشيخ محمد الصالح بن مراد1947 - 1948: الشيخ محمد دامرجي1948 - 1956: الشيخ محمد عباسرئاسة المذهب المالكي بين وواضح إلى سنة 1956.ظهر الإفتاء في البلاد التونسية زمن الحفصيين حيث كان ينتصب في المسجد الجامع لكل مدينة مفتٍ غالبا ما يكون الإمام الخطيب، ويباشر المفتي إفتاءه عشية الجمعة، وكان مفتي جامع الزيتونة أبرز المفتين في السلطنة الحفصية كابن عرفة مثلا الذي جمع بين الإفتاء والخطابة، وفي القرن الثامن الهجري انفصلت الفتيا عن الجوامع وأصبحت خطة يسندها الأمير لمن هو أهل لها. وبقي الحال على ماهو عليه إلى أن جاء العثمانيون وأسسوا المجلس الشرعي الذي تحول في القرن التاسع عشر إلى الديوان الشرعي ومن أعضائه مفتٍ مالكي واحد أضاف إليه المراديون مفتيا ثانيا ثم أضاف إليهما علي باي الثاني مفتيا ثالثا وأضاف مصطفى باي مفتيا رابعا وظل عددهم يزيد إلى أن وصل في نهاية القرن التاسع عشر إلى ثمانية مفاتي أعضاء في الديوان الشرعي يترأسهم الأقدم في الخطة وكان يلقب في البداية بمفتي المالكية ثم بكبير أهل الشورى المالكية أو رئيس أهل الشورى المالكية وكان يلقب أيضا «باش مفتي المالكية» تأثرا بالمفاتي الأحناف.الشيخ أبو النجاة سالم النفاتي التونسيالشيخ محمد بن منصور قشور الجباليالشيخ عبد الكافي التونسي؟ - 1600 : الشيخ قاسم عظوم القيرواني1600 - 1609 : الشيخ أبو يحيى الرصاع الأنصاري1609 - بعد 1628 : الشيخ قاسم بن أبي الفضل البرشكيبعد 1628 - 1630 : الشيخ إبراهيم الفلاري1630 - 1638 : الشيخ أبو الحسن بن سالم النفاتي (في عهده اضيفت خطة مفتي ثاني من المراديين وأسندت إلى أخيه علي)1638 - ؟ : الشيخ أبو الفضل بن أحمد بن عمر المسراتي؟ - 1650 : الشيخ علي بن سالم النفاتي1656 - 1675 : الشيخ أبو الفضل بن أحمد بن عمر المسراتي1675 - 1704 : الشيخ محمد بن إبراهيم فتاتة1704 - بعد 1705 : الشيخ محمد بن موسىبعد 1705 - 1709 : الشيخ محمد بن الشيخ1709 - ؟ : الشيخ أبو الحسن علي الستاري؟ - ؟ : الشيخ محمد بن محمد جعيطكبير (رئيس) أهل الشورى المالكية أو «باش مفتي المالكية»؟ - ؟ : الشيخ حمودة بن محمد الرصاع؟ - 1758 : الشيخ أحمد بن حسين المكودي1758 - 1777 : الشيخ قاسم بن الحاج المحجوب1777 - 1828 : الشيخ محمد بن قاسم المحجوب1828 - 1833 : الشيخ إسماعيل بن محمد التميمي1833 - 1850 : الشيخ إبراهيم بن عبد القادر الرياحي1850 - 1869 : الشيخ أحمد بن حسين القمار1869 - 1874 : الشيخ صالح بن احمد النيفر1874 - 1886 : الشيخ محمد الشاذلي بن صالح1886 - 1894 : الشيخ محمد ويدعى حمدة بن محمد الشاهد1894 - 1919 : الشيخ أحمد بن حمدة الشريف1919 - 1924 : الشيخ سالم بوحاجب1924 - 1927 : الشيخ محمد الطاهر بن عاشور (باش مفتي المالكية بالنيابة)1927 - 1932 : الشيخ محمد الطاهر بن عاشورفي 1932، وفي حكم أحمد باي الثاني، تم تفريع مشيخة الإسلام إلى فرعين: شيخ الإسلام الحنفي وشيخ الإسلام المالكي، وقبل ذلك كان للمذهب المالكي شيوخا وقضاة أقل رتبة من المشرف على المذهب الحنفي. شيوخ الإسلام المالكي هم:1932 - 1945: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور1945 - 1956: الشيخ محمد عبد العزيز جعيطمفتي الجمهورية التونسية منذ 1956عند الاستقلال في 1956، تم توحيد القضاء وحذف خطتي شيخ الإسلام الحنفي وشيخ الإسلام المالكي، وعوّضتها خطة مفتي الديار التونسية ثم مفتي الجمهورية التونسية دون تخصيصها بمذهب محدد.الشيوخ المكلفون بخطة مفتي الديار التونسية منذ الاستقلال:محمد عبد العزيز جعيط 1957 1960محمد الفاضل بن عاشور 1962 1970محمد الهادي بلقاضي 1970 1976محمد الحبيب بلخوجة 1976 1984محمد مختار السلامي 1984 1998كمال الدين جعيط 1998 2008عثمان بطيخ 2008 2013حمدة سعيد 2013 2016عثمان بطيخ 2016 إلى حد تاريخ وفاته يوم 25 أكتوبر 2022 (رحمه الله).هشام بن محمود من 23 ديسمبر 2022 وإلى الآن.عاشت تونس ....*كاتب تونسي حر ومتحررملاحظة هامة:جميع حقوق التأليف محفوظة.تنويه : هذه المعلومات منقولة بتصرف.