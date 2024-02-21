الصحفي الأمريكي كارلسون يكشف ما طلبه منه جونسون مقابل إجراء مقابلة

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قال الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون إنه حاول ترتيب مقابلة مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، لكن مستشاره طلب منه مليون دولار أمريكي أو ذهبا أو عملات بيتكوين مقابل ذلك.



وأوضح كارلسون أن جونسون الذي وصفه بأنه "أداة في يد الكرملين" طلب منه مستشاره مليون دولار أمريكي أو ذهبا أو عملات بيتكوين مقابل الاجتماع.





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وقال: "أنا لا أدافع عن بوتين، لكن بوتين لم يطلب مني مليون دولار. لذا... بوريس جونسون رجل أكثر مراوغة من بوتين"، ووصفه بالسيئ.

Tucker: "Boris Johnson calls me a tool of the Kremlin or something. So I put in a request for an interview with Boris Johnson. Finally one of his advisors gets back to me and says he will talk to you but it's going to cost you a million dollars. He wants a million dollars." pic.twitter.com/Y7qADbx2H4 — TheBlaze (@theblaze) February 20, 2024

وأضاف الصحفي الأمريكي أنه أرسل طلبا إلى جونسون بعد أن وصفه السياسي المتقاعد بأنه "أداة في يد الكرملين" لإجراء مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم رفضه، لكنهم طرحوا بعد ذلك شروطا مالية.



وأوضح أنه في نهاية المطاف، عاد إلى أحد مستشاريه وقال: "سيتحدث معك، لكن الأمر سيكلف مليون دولار، إنه يريد مليون دولار أمريكي أو ذهبا أو بيتكوين". وقال: "أنا لا أدافع عن بوتين، لكن بوتين لم يطلب مني مليون دولار. لذا... بوريس جونسون رجل أكثر مراوغة من بوتين"، ووصفه بالسيئ.وأضاف الصحفي الأمريكي أنه أرسل طلبا إلى جونسون بعد أن وصفه السياسي المتقاعد بأنه "أداة في يد الكرملين" لإجراء مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم رفضه، لكنهم طرحوا بعد ذلك شروطا مالية.وأوضح أنه في نهاية المطاف، عاد إلى أحد مستشاريه وقال: "سيتحدث معك، لكن الأمر سيكلف مليون دولار، إنه يريد مليون دولار أمريكي أو ذهبا أو بيتكوين".