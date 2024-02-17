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ترامب يعتزم الطعن بقرار محكمة نيويورك في قضية الاحتيال ضده

Publié le Samedi 17 Février 2024 - 06:27 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الجمعة أنه سيقدم طعنا في قرار محكمة نيويورك الصادر بشأن الدعوى المدنية ضده، والتي اتهم فيها بالاحتيال.

وفي وقت سابق انتقد ترامب قرار المحكمة، معتبرا اياه مثابة "مطاردة الساحرات" (زمن المكارثية).

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وبموجب القرار ألزمت محكمة نيويورك دونالد ترامب بدفع غرامة قدرها نحو 355 مليون دولار، إضافة إلى منعه من تولي مناصب في الشركات بولاية نيويورك في غضون ثلاث سنوات.

وكانت المدعية العامة في ولاية نيويرك ليتيسيا جيمس قد اتهمت ترامب وأفراد عائلته بالمبالغة في تقدير قيمة الأصول التابعة لمؤسسته من أجل الحصول على قروض.

ورفعت جيمس دعوى ضد ترامب في عام 2022 بتهمة الاحتيال وتقديم معلومات كاذبة.


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