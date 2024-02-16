قاض أمريكي يأمر ترامب بتسديد غرامة بأكثر من 350 مليون دولار في قضية احتيال

أفادت شبكة "سي إن إن" أن محكمة في نيويورك أدانت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية مدنية تتعلق بالاحتيال في تقييم أصول "منظمة ترامب"، وأمرته بدفع نحو 355 مليون دولار.



وذكرت الشبكة أنه بالإضافة إلى ذلك، سيتم منع ترامب من العمل كموظف أو مدير في أي شركة في نيويورك لمدة ثلاث سنوات، كما أشارت الشبكة إلى أن ترامب سيستأنف على الأرجح هذا القرار.





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وكان ترامب قد صرح في وقت سابق، أن ملاحقته جنائياً فتحت "صندوق باندورا العملاق"، مشيرا إلى أن الرئيس الحالي جو بايدن قد يواجه اتهامات أيضا في حال حرمانه من الحصانة.



ويواجه ترامب 91 تهمة في أربع قضايا جنائية، يصفها السياسي الجمهوري بأنها محاولة من المؤسسة الديمقراطية لمنعه من العودة إلى البيت الأبيض.



وأخطر العقوبات التي تهدد الرئيس الأمريكي السابق هي عقوبة السجن 20 عاما، وإذا تم تحديد العقوبة بإضافة أحكام أخرى، فمن الممكن أن ينتهي به الأمر خلف القضبان لعدة قرون.



واستنادا إلى مجمل التهم، يواجه السياسي الجمهوري أكثر من 700 عام في السجن.



جدير بالذكر أن الولايات المتحدة ستشهد انتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل، حيث سيترشح الرئيس الحالي جو بايدن عن الحزب الديمقراطي.



وسيكون دونالد ترامب منافسه عن الحزب الجمهوري على الأرجح، حيث حقق ترامب نتائج ملموسة في الانتخابات الحزبية التمهيدية للجمهوريين، ويتصدر استطلاعات الرأي العام كمرشح هو الأوفر حظا لمواجهة بايدن من جديد.