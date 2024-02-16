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نائبة أمريكية لكاميرون: "يمكنه تقبيل مؤخرتي"

النائبة الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي، مارجوري تايلور غرين
Publié le Vendredi 16 Février 2024 - 06:31 قراءة: 1 د, 21 ث
      
ردت النائبة الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي، مارجوري تايلور غرين على دعوة وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون للكونغرس على تمرير المساعدات لأوكرانيا، قائلة: "يمكنه تقبيل مؤخرتي".

وردا على تصريح كاميرون الذي حث فيه المشرعين الأمريكيين على تمرير مشروع قانون يتضمن دعم أوكرانيا، وحذرهم من إظهار "الضعف الذي يظهر ضد هتلر"، قالت غرين: "أعتقد أنه حاول مقارتنا بهتلر أيضا، وإذا كانت هذه اللغة التي يريد استخدامها فليس لدي شيء أقوله له".

...

وأضافت: "لا يهمني ما يقوله ديفيد كاميرون ولا أقدر هذا النوع من اللغة.. على كاميرون أن يقلق حول بلاده. وبصراحة يمكنه أن يقبل مؤخرتي".



وفي مقال رأي نشرته صحيفة The Hill، دعا كاميرون المشرعين الأمريكيين إلى إقرار مشروع القانون الذي "يهم بشكل كبير أمن المملكة المتحدة وأوروبا".

وعن الزعيم النازي أدولف هتلر، كتب كاميرون: "لقد عاد ليطلب المزيد، مما كلفنا المزيد من الأرواح لوقف عدوانه. لا أريد أن نظهر الضعف الذي ظهر ضد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في عام 2008، عندما غزا جورجيا، أو عدم اليقين بشأن الرد في عام 2014، عندما استولى على شبه جزيرة القرم وجزء كبير من دونباس، قبل أن يعود ليكلفنا المزيد من الخسائر في عدوان عام 2022".

وأضاف: "أريد أن نظهر القوة التي تم عرضها منذ عام 2022، حيث ساعد الغرب الأوكرانيين على تحرير نصف الأراضي التي استولى عليها بوتين، كل ذلك دون خسارة أي من أفراد الناتو".

وقالت شبكة sky news البريطانية إن رد غرين على كاميرون "لم يحمل أي اعتبار ولا احترام".


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