قصف جوي أمريكي وبريطاني على مواقع للحوثيين في صعدة

وجهت طائرات أمريكية وبريطانية اليوم السبت ضربات جوية جديدة لمواقع حركة "أنصار الله" الحوثية بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية شمال غربي اليمن.



وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة صعدة لوكالة "سبوتنيك"، بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية شنت 4 غارات على معسكر كهلان شرق مدينة صعدة، لافتا إلى أن طائرات مُسيرة يعتقد أنها أمريكية حلقت في سماء صعدة قبل الغارات.

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وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة صعدة لوكالة "سبوتنيك"، بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية شنت 4 غارات على معسكر كهلان شرق مدينة صعدة، لافتا إلى أن طائرات مُسيرة يعتقد أنها أمريكية حلقت في سماء صعدة قبل الغارات.

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وتأتي الغارات على "أنصار الله" في صعدة بعد ساعات من إعلان الحركة مهاجمة "أهداف محددة" في إيلات جنوب إسرائيل بصواريخ باليستية.



والخميس الماضي أعلنت "أنصار الله" استهداف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر كانت متجهة إلى إسرائيل بـ"صواريخ بحرية مناسبة".



وسبق ذلك إعلان القيادة المركزية الأمريكية، إسقاط طائرة مسيرة في خليج عدن، وتدمير زورق غير مأهول تابع لجماعة "أنصار الله" في البحر الأحمر "كان يمثل تهديدا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".



وتشن طائرات حربية أمريكية وبريطانية منذ 12 يناير غارات على مواقع عسكرية للحوثيين في أجزاء مختلفة من اليمن، لحرمانهم من القدرة على مهاجمة السفن في البحر الأحمر، لكن الحوثيين يؤكدون أن هذه الضربات لا تؤثر على قدراتهم العسكرية وأنهم سيواصلون هجماتهم التي بدأت في منتصف نوفمبر الماضي، على السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى وقف الأعمال القتالية في قطاع غزة.