ألمانيا: سنحترم قرار محكمة العدل الدولية

أكدت الحكومة الألمانية اليوم الجمعة 26 جانفي، أنها ستحترم قرار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بشأن الإجراءات الطارئة ضد إسرائيل بغض النظر عن نتائجه.



وكان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، رحّب بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، قائلا إن قضاة المحكمة حكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي.

ودعا المالكي جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، مؤكدا أن هذا تعهد قانوني ملزم.



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كما رحّبت أيضا حكومة جنوب إفريقيا بهذه الإجراءات، حيث قالت وزيرة الخارجية : "فعلنا ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة..وكنا نود من محكمة العدل الدولية أن تصدر قرارًا بوقف إطلاق النار".



في حين اتهم وزير أمن الاحتلال الفلسطيني، إيتمار بن غفير، محكمة العدل الدولية بأنها "معادية للسامية"، وزعم أن قرارها يثبت أنها "لا تسعى إلى العدالة".



وكانت محكمة العدل الدولية، قد أكدت أنه على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه عليها أن تفعل ذلك "فورا".



وأضافت أنه على إسرائيل أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر، كما يجب عليها اتخاذ تدابير فورية لتحسين الوضع الإنساني ولمنع التدمير في قطاع غزة.

وشددت المحكمة على أن حكمها يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل، وأن عليها ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري. كما رحّبت أيضا حكومة جنوب إفريقيا بهذه الإجراءات، حيث قالت وزيرة الخارجية : "فعلنا ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة..وكنا نود من محكمة العدل الدولية أن تصدر قرارًا بوقف إطلاق النار".في حين اتهم وزير أمن الاحتلال الفلسطيني، إيتمار بن غفير، محكمة العدل الدولية بأنها "معادية للسامية"، وزعم أن قرارها يثبت أنها "لا تسعى إلى العدالة".وكانت محكمة العدل الدولية، قد أكدت أنه على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه عليها أن تفعل ذلك "فورا".وأضافت أنه على إسرائيل أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر، كما يجب عليها اتخاذ تدابير فورية لتحسين الوضع الإنساني ولمنع التدمير في قطاع غزة.وشددت المحكمة على أن حكمها يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل، وأن عليها ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.