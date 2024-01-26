محكمة العدل الدولية: نقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية

انطلقت جلسة محكمة العدل الدولية للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، مؤكدة أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى.



وقالت محكمة العدل الدولية:





- فرضت المحكمة على إسرائيل الإجراءات المؤقتة التالية:

- يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة.- ندرك تماما المأساة الإنسانية في غزة ونشعر بقلق عميق إزاء الخسائر في الأرواح.- نؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.- لا يمكن للمحكمة قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا.- لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.- لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها.- كل الدول الأطراف قادرة على محاسبة الدول الأطراف الأخرى في حال ارتكاب الأخيرة انتهاكات ما.- أخذنا بالاعتبار البيانات الأممية بأن غزة تحولت إلى مكان لليأس والموت.- أخذنا بالاعتبار بيان الأونروا عن تردي الأوضاع الإنسانية وإحباط السكان في قطاع غزة.- أخذنا بالاعتبار تصريحات لمسؤولين إسرائيليين تجرد سكان غزة من إنسانيتهم.- الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.- بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية.- نقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.- هناك خطرا وضررا لا يمكن إصلاحه.- الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا.- على إسرائيل اتخاذ إجراءات من أجل منع ومعاقبة ووقف ارتكاب الإبادة الجماعي ضد المجموعات الفلسطينية.- على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية لتوفير الخدمات الأساسية المطلوبة في حالة الحرب للفلسطينيين الذين يعانون من ظروف صعبة.- على إسرائيل اتخاذ اتخاذ تدابير لمنع تدمير الأدلة حول ارتكاب إبادة جماعية.- على إسرائيل رفع تقرير إلى المحكمة حول التدابير خلال شهر واحد.- الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل.وفقا لالتزاماتها وفقا لاتفاقية "الإبادة الجماعية" أن تتخذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي.اتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة للفلسطينيين في غزة.اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول ارتكاب إبادة جماعية.تقدم تقريرا للمحكمة حول كل التدابير خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.ولا يركز الحكم الذي من المقرر أن يصدر اليوم الجمعة على الاتهام الأساسي في القضية أي الإبادة الجماعية، ولكن على التدخل العاجل الذي سعت إليه جنوب أفريقيا.ومن بين الإجراءات التي طلبتها جنوب أفريقيا الوقف الفوري للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي شنتها ردا على الهجوم "حماس" في 7 أكتوبر.يتبع..