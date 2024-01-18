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قرار قضائي في حق الرئيس الأول لمحكمة التعقيب المعفى الطيب راشد وقاض معزول

Publié le Jeudi 18 Janvier 2024 - 15:44 قراءة: 0 د, 15 ث
      
أيدت أمس دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي القاضي بالتمديد في الايقاف التحفظي مدة أربعة أشهر اضافية في حق الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد صحبة قاض آخر معزول وذلك على ذمة قضية تتعلق بشبهات الارتشاء وغسيل الأموال.


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