ماكرون يؤكد أن فرنسا لم تشارك في الضربات على الحوثيين لتجنب التصعيد الإقليمي

فرانس 24 - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء أن باريس لم تشارك في الضربات التي قادتها الولايات المتحدة على جماعة الحوثي اليمنية لأنها تريد تجنب التصعيد الإقليمي. مؤكدا أن المسألة ليست "عسكرية" بل "دبلوماسية".



وذكر ماكرون في مؤتمر صحافي أن نهج فرنسا في البحر الأحمر دفاعي وأن باريس ستلتزم بهذا الموقف.





أسلحة جديدة لأوكرانيا

وحول الحرب في غزة، حذر ماكرون من أن استمرار إسرائيل في شن عمليات عسكرية دقيقة بما يكفي في القطاع يطرح "خطرا على أمنها على المدى الطويل"، داعياً مجددا إلى وقف لإطلاق النار.وقال ماكرون "أقول ذلك لأنه يصب أمنيا في مصلحة إسرائيل على المدى الطويل بينما الاستمرار في شن عمليات كما تشن الآن يشكل مخاطرة على المدى الطويل نظراً لما يخلفه في المنطقة برمتها على أمن إسرائيل نفسها".وأضاف: "سنواصل المبادرات الدبلوماسية والقرارات والمناقشات للدعوة إلى وقف لإطلاق النار وسأستمر في التواصل الثنائي في محاولة للتوصل إليه بشكل ملموس".وقال ماكرون إن بلاده ستسلم أوكرانيا 40 صاروخا جديدا طويل المدى من طراز "سكالب" ومئات القنابل" مؤكدا أنه سيزور هذا البلد في "شباط/فبراير" المقبل.وذكر خلال المؤتمر الصحافي "سأتوجه شخصيا إلى أوكرانيا في شباط/فبراير" و"سنقوم بعمليات تسليم جديدة تشمل حوالي أربعين صاروخا من طراز سكالب ومئات القنابل".وأضاف أن أولوية أوروبا يجب أن تكون "الحؤول دون انتصار روسيا" مشددا على أن فرنسا والاتحاد الأوروبي قد يضطران إلى "اتخاذ قرارات جديدة في الأسابيع والأشهر المقبلة لعدم السماح بانتصار روسيا".وأشار الرئيس الفرنسي أيضا إلى أن فرنسا "تضع اللمسات الأخيرة على اتفاق" أمني مع كييف على غرار الاتفاق الذي أبرم الجمعة بين المملكة المتحدة وأوكرانيا على عشر سنوات.يأتي ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء، هو الثاني منذ انتخابه لأول مرة عام 2017، وذلك ضمن "موعد مع الأمة" سبق أن وعد به مؤخرا.فرانس24/ رويترز/ أ ف ب