Babnet

قتيل وجرحى إثر حريق بمستشفى في ألمانيا

Publié le Vendredi 05 Janvier 2024 - 06:27 قراءة: 0 د, 27 ث
      
قتل شخص وأصيب آخرون اليوم الجمعة إثر حريق في أحد مستشفيات مدينة أولزن بولاية ساكسونيا السفلى في ألمانيا.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء إن 22 شخصا أصيبوا، 6 منهم حالات خطيرة. واندلع الحريق في وقت متأخر بالطابق الثالث من المستشفى، وامتد إلى غرف المرضى، فيما كان حوالي 140 من عمال الإنقاذ في الخدمة.

...

وبحسب إدارة الإطفاء، أقامت خدمة الإنقاذ نقطة تجمع حيث تم فحص المرضى. ثم تم توزيعهم على أجنحة أخرى في العيادة أو نقلهم إلى المستشفيات المحيطة. ولا يزال من غير الواضح عدد الأشخاص المتضررين من الحريق وآثاره.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 279845


babnet

All news...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 06:58 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 06:58 Tunis
All Radio in One    
*.*.*