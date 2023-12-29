نتنياهو: إسرائيل تجري محادثات بشأن إطلاق سراح الرهائن في غزة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس، أن إسرائيل تعمل على إعادة جميع الرهائن، مضيفا أن قطر ومصر طرحتا مقترحين منفصلين للمضي قدما في هذه المسألة.



وقال نتنياهو لأقارب الرهائن خلال لقاء معهم في تل أبيب: "نحن نجري اتصالات في هذه اللحظة بالذات.. لا أستطيع كشف تفاصيل الوضع. ونحن نعمل على إعادة الرهائن جميعا. هذا هو هدفنا".

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وقال نتنياهو لأقارب الرهائن خلال لقاء معهم في تل أبيب: "نحن نجري اتصالات في هذه اللحظة بالذات.. لا أستطيع كشف تفاصيل الوضع. ونحن نعمل على إعادة الرهائن جميعا. هذا هو هدفنا".

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جاء هذا اللقاء الذي حضره منسق شؤون الرهائن والمفقودين العميد (احتياط) غال هيرش ومدير مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، قبل اجتماع لمجلس وزراء الحرب الإسرائيلي مخصص لبحث مقترح قطري جديد يركز على صفقة جزئية تتضمن الإفراج عن 40 من الرهائن مقابل "إفراج سخي" من جانب إسرائيل عن أسرى فلسطينيين وهدنة لمدة أسبوعين، حسب القناة 12 الإسرائيلية.



وقالت مصر الخميس إنها قدمت مقترحا إطاريا لإنهاء الحرب يتضمن ثلاث مراحل تنتهي بوقف إطلاق النار، مضيفة أنها تنتظر ردود الأطراف المعنية.



وأوضح الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في تصريحات صحفية مساء الخميس، أنه عندما تستلم مصر الردود الرسمية، سيتم العمل على إطار المقترح لتحويله إلى رؤية شاملة تفضي إلى وقف إطلاق النار في غزة.



وذكر مسؤول في "حماس" أن وفدا من الحركة يتوجه إلى القاهرة اليوم الجمعة لتقديم ملاحظات بشأن المبادرة المصرية.