الكشف عن مقترح مصري يتضمن 3 مراحل لإيقاف الحرب في غزة

أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان تفاصيل الجهود المصرية لحل الصراع الدائر حاليا في غزة و"إيقاف العدوان الإسرائيلي عليها".



وقال رشوان في بيان له إن "مصر قد طرحت بالفعل إطارا لمقترح تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعيا وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة".





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وأوضح أن "صياغة هذا الإطار قد تمت بعد استماع مصر لوجهات نظر كل الأطراف المعنية بهذا الإطار"، مشيرا إلى أن المقترح يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة ببعضها، وتنتهي إلى وقف إطلاق النار.



وتابع: "كل ما يتعلق بموضوع الحكومة الفلسطينية، هو موضوع فلسطيني محض وهو محل نقاش بين كل الأطراف الفلسطينية، ومصر تؤكد أنها لم تتلق حتى الآن أي ردود على الإطار المقترح من أي طرف من الأطراف المعنية".



ونوه بأنه أخيرا، وعند ورود الردود من الأطراف المعنية، سيتم بلورة المقترح بصورة مفصلة، وسيتم إعلانه كاملا للرأي العام المصري والعربي والعالمي.



ودعا رشوان في نهاية تصريحاته كل وسائل الإعلام لتوخي الدقة في تناول كل ما يخص هذا المقترح المصري، والعودة للمصادر المصرية الرسمية لاستيضاح أي جديد.