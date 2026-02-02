فنان مصري يواجه اتهامات خطيرة

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات أن مقدمة البلاغ ادعت في محضر رسمي حررته ليلة أمس أنها تعرفت على الفنان محمود حجازي عبر تطبيق تيك توك، وتطورت العلاقة بينهما حتى حدد الطرفان لقاء في فندق شهير بالقاهرة مطلع شهر جانفي الماضي.وأضافت الفتاة حسب أقوالها المسجلة أن حجازي صعد إلى غرفتها بدعوى تناول الشاي، وطلب مشاهدة إطلالة نهر النيل من البلكونة، ثم جلس معها لمدة تجاوزت الساعة قبل أن يقوم على حد زعمها بالتعدي عليها جنسيا وتوجيه ضربات قوية لها.وأشارت مقدمة البلاغ إلى أنها لم تتقدم بشكوى فور وقوع الواقعة المزعومة بسبب تعرضها لتهديدات مباشرة من الفنان بالإيذاء والقتل، ما أثار لديها حالة من الخوف والضغط النفسي الشديد، ودفعها للصمت حتى قررت العودة إلى مصر والتوجه إلى أقسام الشرطة لتحرير محضر رسمي.وعلى الفور، باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، حيث يتم الاستماع إلى أقوال الطرفين، وفحص التحريات الأمنية، ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، بالإضافة إلى أي أدلة أخرى قد تدعم أو تنفي الادعاءات المقدمة، تمهيداً لاتخاذ القرار القانوني المناسب.ويعد محمود حجازي من الوجوه الشابة التي برزت في السنوات الأخيرة بالوسط الفني المصري، حيث شارك في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية البارزة، وقدم أدوارا متنوعة بين التراجيديا والأعمال الاجتماعية والجماهيرية.ومن أبرز أعماله مسلسلات "العروسة" و"الأب الروحي" و"كفر دلهاب" و"ونوس" و"حرب أهلية" حيث لفت الأنظار بأدائه في أدوار مساندة تطورت لاحقاً إلى أدوار أكثر حضورا وتأثيرا.