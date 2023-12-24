جيش الإحـتلال يعلن مقتل 8 من ضباطه وجنوده في المعارك الدائرة بقطاع غزة

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد بمقتل 8 جنود وضباط في المعارك الدائرة بغزة وقدم حصيلة جديدة للخسائر التي تكبدها منذ اجتياحه للقطاع أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وقال الجيش الإسرائيلي إن 8 جنود وضباط قتلوا في المعارك الدائرة في قطاع غزة، وتزامن ذلك مع اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في جباليا البلد.





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وفي ذات السياق، قدم الاحتلال حصيلة جديدة للخسائر التي تكبدها منذ أن شنت المقاومة عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي



وقال الجيش الإسرائيلي إن "485 جنديا وضابطا قتلوا منذ بداية الحرب، بينهم 158 قتلوا منذ بدء العملية البرية في غزة",



وكان جيش الاحتلال أقر الليلة الماضية بحصيلة خسائر ثقيلة في المعارك الضارية مع المقاومة الفلسطينية والكمائن التي نصبتها لجنوده بعدة مواقع في قطاع غزة.



وقال جيش الاحتلال -مساء السبت- إن 5 ضباط وجنود قتلوا في معارك جنوب وشمال القطاع. وأقر أيضا بإصابة 44 عسكريا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، إصابة 10 منهم خطيرة.



وأشار الجيش الإسرائيلي إلى إصابة 189ضابطا وجنديا بجروح خطيرة في العمليات البرية بالقطاع، و310 جروحهم متوسطة، و327، إصاباتهم طفيفة.



أرقام من المقاومة



لكن الخسائر اليومية التي يقر بها الاحتلال، تبقى أقل مما تعلنه المقاومة الفلسطينية، ففي وقت سابق، أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها قتلت عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين في كمائن نصبتها لقوات الاحتلال بالقطاع.



وقالت كتائب القسام السبت إنها قتلت جميع أفراد 4 جيبات عسكرية إسرائيلية بكمين محكم في جحر الديك وسط القطاع، بعد تفجير حقل عبوات مضادة للأفراد والدروع في القوة الإسرائيلية.



وأضافت الكتائب أن مقاتليها دمروا دبابة إسرائيلية هرعت إلى المكان بقذيفة "الياسين 105" واستهدفوا قوات نجدة وإخلاء بمنطقة العملية، مشيرة إلى أن طائرات وسيارات إسعاف للاحتلال شوهدت تنقل القتلى من المكان.



وإلى الشرق من جحر الديك قرب السياج الحدودي، استهدف عناصر القسام قوة إسرائيلية راجلة بعبوة وأسلحة رشاشة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.



وقبل ذلك، أعلنت كتائب القسام أنها فجرت عين نفق في قوة إسرائيلية خاصة في جحر الديك وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح، مشيرة إلى أن مقاتليها يخوضون معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات الاحتلال في المنطقة نفسها.



وفي شمالي قطاع غزة، وتحديدا جباليا البلد، أكدت كتائب القسام أنها أوقعت عددا كبيرا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح، مؤكدة أن الاشتباكات بهذا المحور مستمرة.



كما قالت إن مقاتليها دمروا 5 دبابات إسرائيلية في جباليا باستخدام صاروخين إسرائيليين لم ينفجرا، مؤكدة أن أحد المقاتلين أجهز على 4 جنود من مسافة صفر في حي القصاصيب بمخيم جباليا.



استدراج وقتل



وفي جنوبي القطاع، أكدت كتائب القسام أنها استدرجت 5 جنود إسرائيليين من وحدة "يهلوم" إلى نفق شرق خان يونس وفجرته بعد دخولهم إليه، مؤكدة القضاء عليهم من نقطة صفر.



كما دمر مقاتلو القسام ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شمال مدينة خان يونس، وهو ما أدى لاشتعال النيران فيها، بحسب ما ورد في أحد بيانات الجناح العسكري لحركة حماس.



كذلك قالت كتائب القسام إن عناصرها استهدفوا جنديين إسرائيليين بقذيفة "آر بي جي" في خان يونس أدت لمقتلهما فورا وتحولهما إلى أشلاء.



وفي محاور القتال الأخرى بمدينة غزة، أكدت الكتائب استهداف آليتين للاحتلال بقذيفتي "الياسين 105" وقتل جندي إسرائيلي من مسافة صفر في حي الشيخ رضوان.



من جانبها، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أنها قصفت آليات للاحتلال توغلت شرق رفح جنوبي القطاع بوابل من قذائف الهاون، وأوقعت إصابات محققة فيها.



المصدر : الجزيرة