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"القسام" و"السرايا" تعلنان تدمير آليات وقتل جنود إسرائيليين بهجمات نوعية في غزة

Publié le Vendredi 22 Decembre 2023 - 19:29 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، عن قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، وأنهما تخوضان اشتباكات ضارية على مختلف محاور التوغل.

وأصدرت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" خلال اليوم بيانات منفصلة بشأن مسار المعارك في مخيم جباليا شمالي القطاع وخان يونس وحي الشيخ رضوان وحي الشجاعية، وإعلانها عن تدمير عدد من الآليات وقتل جنود إسرائيليين، تزامنا مع قصف حشودات إسرائيلية داخل غزة وفي غلاف القطاع.


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