طهران: واشنطن الجاني الرئيسي في قتل الفلسطينيين

قال متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن "واشنطن أثبتت ثانية أنها الفاعل والعامل الرئيسي في قتل المدنيين والمواطنين الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية الحيوية في غزة".



وأضاف كنعاني تعليقا على الفيتو الأميركي ضد مشروع القرار الإمارات حول غزة في مجلس الأمن: "منذ بداية العدوان الوحشي للكيان الصهيوني على غزة، أثبتت واشنطن مرارا تحالفها ومشاركتها مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".

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وأضاف كنعاني تعليقا على الفيتو الأميركي ضد مشروع القرار الإمارات حول غزة في مجلس الأمن: "منذ بداية العدوان الوحشي للكيان الصهيوني على غزة، أثبتت واشنطن مرارا تحالفها ومشاركتها مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".

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وقال: "أعرب المسؤولون الحاليون في أمريكا عن قلقهم على حياة الأطفال والمدنيين في غزة لكنهم في ذات الوقت وتحت ستار الخداع والنفاق، سلَّموا الأسبوع الماضي الشحنة الـ 200 من الأسلحة والمساعدات العسكرية لإسرائيل التي تقتل الأطفال".



وشدد على أن عواقب أي اتساع في نطاق الحرب في المنطقة سيتحملها بالتأكيد النظامان الأميركي والإسرائيلي.



واستخدمت الولايات المتحدة أمس الجمعة حق الفيتو ضد مشروع قرار قدمته الإمارات يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.



وصوتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع بريطانيا عن التصويت.



ودعا مشروع القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لدواع إنسانية، كما أكد ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.