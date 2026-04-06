عامان وخمسة أشهر سجنا لشفيق الجراية في قضيتين ديوانيتين

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الاثنين بالسجن مدة عامين اثنين وخمسة أشهر في حق رجل الأعمال شفيق الجراية.

وتمت احالة شفيق الجراية على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمته من أجل قضيتين منشورتين في حقه تتعلقان بمخالفات ديوانية.

واثر المفاوضة القانونية قضت الدائرة المتعهدة بسجنه مدة عامين اثنين عن القضية الاولى وخمسة أشهر بخصوص القضية الثانية
