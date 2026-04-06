فاروق بوعسكر يلتقي وفدا من الإدارة العامة للانتخابات بالسنغال

التقى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الإثنين بمقر الهيئة، وفدا رسميا رفيع المستوى من جمهورية السنغال يترأسه، المدير العام للانتخابات بالسنغال "بيرام سيني"، وذلك في إطار زيارة عمل تهدف إلى الاطلاع على التجربة التونسية في مجال إدارة وتنظيم الانتخابات.وتأتي هذه الزيارة، وفق بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات، على إثر قرار السلطات العليا بالسنغال العمل على إحداث هيئة مستقلة للانتخابات، واختيار الهيئـة العليا المستقلة للانتخابات للجمهورية التونسية من قبل الإدارة العامة للانتخابات بالسنغال (تتبع وزارة الداخلية السنغالية) كنموذج للنسج على منواله.وأعرب بوعسكر، عن تقدير مجلس الهيئة لقرار الإدارة الانتخابية بالسنغال الشقيق اختيار الهيئـة كتجربـة انتخابية نموذجية، مشيرا الى أنه تمت برمجة سلسلـة من الاجتماعات للوفد السنغالي مع أعضاء مجلس الهيئة وإطاراتها العليا، لتقديم عروض شاملة حول الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئة، ومشمولاتها وهيكلتها الإدارية، وآليات تنظيم العمليات الانتخابية، إضافة إلى تجارب الهيئة في مجالات تسجيل الناخبين، ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية، واستعمال التكنولوجيات الحديثة في إدارة المسار الانتخابي ومراقبة الفضاء المفتوح ودعم التعاون مع الشركاء وممثلي المجتمع المدني، فضلا عن التحديات التي واجهتها الهيئة والسبل المعتمـدة لمعالجتها.من جانبه، عبر رئيس الوفد السنغالي عن شكره لما أبدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من تجاوب مع هذه المبادرة، وما لمسه من حرص لدى مجلس الهيئة لوضع كافة الإمكانيات على ذمـة الوفد طيلة مدة زيارة العمل، والتي ستتواصل إلى غاية يوم 11 أفريل الجاري، وإعداد برنامج ثري يشمل مختلف مراحل المسار الانتخابي.وأكد حرص الجانب السنغالي على الاستفادة من التجربة الانتخابية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مسار إرساء هيئة مستقلة للانتخابات مماثلة بالسنغال، كأحد تجليات التعاون جنوب – جنوب، وتبادل الخبرات في المجال الانتخابي خاصة بين تونس والسنغال، بحكم ما تربط بينهما من علاقات تاريخية متميزة على مختلف المستويات.