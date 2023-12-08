"فيتو" أمريكي يحبط مشروع قرار إماراتي طالب بوقف إطلاق النار في غزة

فشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد القرار.



وكانت النتائج النهائية لعملية التصويت على القرار: "13 عضو موافق، وعضو واحد معاض، وعضو واحد امتنع عن التصويت".

تابعونا على ڤوڤل للأخبار