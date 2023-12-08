"فيتو" أمريكي يحبط مشروع قرار إماراتي طالب بوقف إطلاق النار في غزة
All news...
الجمعة 08 ديسمبر 2023 | 24 جمادي الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:18
07:19
05:47
الرطــوبة:
% 94
17°
14°
الــرياح:
5.66 كم/س
11°
تونس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
17°-11
18°-14
20°-14
22°-15
24°-15
زوّارنا يتصفحون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 90 893) وزارة الفلاحة توفر كمية من زيت الز
( 30 387) بعد تهديدهم بمقاطعة الدروس والامتح
( 27 954) السلطات المغربية تقيّد تحركات الم
( 22 654) اليوم خطاب جديد لنصر الله
( 21 611) إسرائيل تنشر صورة لـ4 جنود قتلوا ب
( 21 309) السعودية تنصح مواطنيها بتجنب السفر
( 21 161) بطاقات ايداع بالسجن في حق مدير معه
( 20 814) فيديو... "القسام" تستدرج قوة من س
( 20 641) برهان بسيس يعلّق على خبر تحويل 3
( 19 070) إيلون ماسك يرد على دعوة حركة حماس
( 18 831) دائرة الاتهام تتخذ قرارا بخصوص نور
( 18 508) على قناة التاسعة: مشادة كلامية بين
( 17 561) اللواء فايز الدويري يكشف مصير اختف
( 17 464) "دعوات بإسرائيل لمحاكمة إيهود بارا
( 16 913) بطاقة ايداع بالسجن في حق مريم الدب
( 15 772) "هذا التحول مؤسف".. سفراء فرنسا في
( 15 310) رخصة قيادة الدراجة النارية إجبارية
( 15 257) الإحتفاظ برضا شرف الدين بموجب إناب
( 15 144) القسام تغضب الكيان الصهيوني بظهور
( 14 909) مصر... سقوط أول ضحايا المقاطعة ف
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 278463