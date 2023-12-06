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الجزائر.. شنقريحة يستقبل رئيس أركان جيش البر للقوات المسلحة التونسية

Publié le Mercredi 06 Decembre 2023 - 18:07 قراءة: 0 د, 25 ث
      
استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الأربعاء، رئيس أركان جيش البر للقوات المسلحة التونسية الفريق أول محمد الغول.

وحضر اللقاء ضباط من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني الجزائرية، وأعضاء الوفد التونسي.

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وأجرى الطرفان محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين، كما تبادلا وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وعقد اللقاء في مقر أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، على هامش أعمال الدورة السابعة عشر للجنة المختلطة الجزائرية-التونسية، المكلفة بمتابعة ومراقبة تنفيذ التعاون العسكري بين البلدين.


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