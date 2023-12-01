انطلاق تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة 2024

أكدت وزارة الخارجية المصرية اليوم الجمعة انطلاق تصويت المواطنين في الخارج في الانتخابات الرئاسية للعام 2024.



وكتب المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد عبر شبكة "إكس" أن السفارة المصرية في ويلنغتون بنيوزيلندا أصبحت أول لجنة في الخارج تبدأ في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.





السفارة المصرية في ويلنجتون ( نيوزيلاند) اول لجنة في الخارج تبدأ في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤… pic.twitter.com/OfyHOcLpb2 — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) December 1, 2023

بدورها، أفادت قناة القاهرة الإخبارية، صباح اليوم الجمعة بانطلاق تصويت المصريين في عدد من البلدان، منها بنغلاديش وسريلانكا والهند وباكستان وكازاخستان وأوزبكستان وأفغانستان.ويجري تصويت المصريين في الخارج على مدار 3 أيام، تنتهي الأحد، في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية.وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطى رمز الشمس، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، وحازم عمر رمز السلم.وفي تصريحات صحفية، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع.وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، كما أشار إلى أن الخارجية المصرية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات.وقال: "شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تساهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات".