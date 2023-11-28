قطر تسعى لاتفاق وقف نار جديدا والإفراج عن الأسرى.. إسرائيل ستدرس هدنة الـ10 أيام

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن المفاوضات في دولة قطر تسعى للتوصل إلى اتفاق هدنة جديدة، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين بمن فيهم الجنود، مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.



وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، "الاتفاق الجديد الذي يجري بحثه في قطر يتضمن إطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة بمن فيهم الجنود، وإطلاق إسرائيل سراح الأسرى الفلسطينيين الأمنيين لديها".





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وأضافت: "إسرائيل ربما توافق على تمديد وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ليوم أو يومين آخرين، بينما تضغط واشنطن للتوصل إلى هدنة تتجاوز 10 أيام".



وقال مصدر سياسي أسرائيلي أنه "إذا كان هناك اقتراح بتمديد وقف إطلاق النار لأكثر من 10 أيام فسندرسه".

ونقلت يديعوت أحرنوت عن المصدر قوله: "إذا تمكنا من إخراج أكبر عدد ممكن من المختطفين في غضون 10 أيام، فهذا رائع.. لن يتخلى أحد عن أهداف الحرب".



وأضاف: "في الوقت الحالي، لا يوجد حديث عن تمديد وقف إطلاق النار إلى ما بعد الأيام الـ10 المحددة. إذا كان هناك اقتراح ملموس، سيتم تقديمه إلى مجلس الوزراء والحكومة لمناقشته، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد شيء من هذا القبيل.. إذا رأينا أن هناك اقتراحا مهما، فسندرسه. لن نسمح لمنظمة إرهابية بتشويه سمعتنا".



وأفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، يشارك في مباحثات بقطر، مع مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وقطريين، بشأن استمرار الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.



وقالت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلا عن مصادر مصرية وصفتها بـ "رفيعة المستوى"، إن رئيس الاستخبارات العامة "يشارك في مباحثات بقطر لاستمرار الهدنة مع المسؤولين القطريين والأميركيين والإسرائيليين".



وأشارت إلى أن رئيس الاستخبارات المصرية يصل الدوحة تزامنا مع زيارة رئيسي الموساد ديفيد برنياع، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، ويليام بيرنز.



وذكر مصدر مطلع للقناة أن "مسؤولين مصريين وقطريين وأميركيون وإسرائيليين يجتمعون في الدوحة للبناء على التقدم المحرز على صعيد تمديد الهدنة في غزة".



وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، ويليام بيرنز، وصل قطر لعقد اجتماعات سرية مع رئيس الاستخبارات الإسرائيلية ورئيس الوزراء القطري للتوصل إلى اتفاق موسع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس".



وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، إن "ويليام بيرنز وصل إلى قطر يوم الثلاثاء، لعقد اجتماعات سرية مع رئيس الاستخبارات الإسرائيلية ورئيس الوزراء القطري بهدف التوسط في صفقة موسعة بين إسرائيل وحماس".