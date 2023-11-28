"هآرتس" تكشف حصيلة مصابي الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة

ذكرت صحيفة "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي أقر بإصابة نحو 1000 ضابط وجندي من قواته منذ بداية الحرب على غزة في الـ7 من أكتوبر الماضي.





وأوضحت الصحيفة نقلا عن الجيش، أن من بين الجنود المصابين 202 أصيبوا بجروح خطيرة، و320 بجروح متوسطة، و470 بجروح طفيفة.



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ووفقا للصحيفة فقد رفض الجيش في البداية نشر بيانات عن عدد الجنود الجرحى وحالتهم، إلا أنه وبضغط من الصيفة سمح بالنشر، مشيرة إلى أن الجيش رفض في البداية توضيح سبب رفضهم لنشر المعلومات وبعد وقت قر أجاز النشر.



ولفتت الصحيفة إلى أن 29 من الجنود المصابين بجروح خطيرة لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفى، وكذلك 183 إصابة متوسطة و74 إصابة خفيفة.



فيما لم تتطرق بيانات الجيش الإسرائيلي الرسمية للحديث عن عدد المصابين في هذه الحرب حتى اللحظة، وتم الإبلاغ عن مقتل 392، بينهم 72 قتلوا خلال العملية البرية شمال قطاع غزة.



وأشارت الصحيفة إلى أن المعلومات عن عدد الجرحى من المدنيين والجنود الإسرائيليين نشرت عبر صفحة خاصة بوزارة الصحة الإسرائيلية.



وبحسب البيانات، فقد تم علاج 9038 جنديا ومدنياًمنذ بداية الحرب، ومن بين المصابين 7036 في حالة خفيفة، و751 في حالة متوسطة، و422 في حالة صعبة إلى حرجة وهناك 554 حالة يعانون من القلق والاكتئاب، و146 حالة غير معروفة.



كما يشمل عدد المرضى 129 شخصا توفوا في المستشفيات، وفي 7 أكتوبر، دخل المستشفيات 1455 جريحًا، ولا يمكن معرفة عدد الجنود منهم.