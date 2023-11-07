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متظاهرون يعرقلون العمل في ميناء تاكوما الأمريكي لإعاقة إبحار سفينة عسكرية محملة بالأسلحة إلى إسرائيل

Publié le Mardi 07 Novembre 2023 - 06:17 قراءة: 1 د, 14 ث
      
عرقل متظاهرون في الولايات المتحدة يوم الاثنين العمل في ميناء تاكوما الأمريكي لتأخير توجه سفينة عسكرية محملة بالأسلحة يعتقد أنها ستتوجه إلى إسرائيل.

وأظهر مقطع فيديو الناشطين المؤيدين للفلسطينيين الذين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة، وهم على رصيف ميناء تاكوما حيث وصلت سفينة إمداد عسكرية مؤخرا، وهم يهتفون بالحرية لفلسطين.

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ويقول المتظاهرون إنهم يعارضون الحرب، مؤكدين أنهم استهدفوا السفينة "كيب أورلاندو" بناء على معلومات سرية تفيد بأنها كانت محملة بأسلحة متجهة إلى إسرائيل، ولم يتسن على الفور تأكيد هذه الادعاءات.

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، قال اللفتنانت كولونيل بريون ماكغاري، المتحدث باسم وزارة الدفاع، إن الوزارة لا تقدم تفاصيل العبور أو الحركة على هذه السفن لأسباب أمنية.

يأتي هذا فيما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت الكونغرس بأنها تخطط لنقل قنابل دقيقة التوجيه التي تطلق من الطائرات الحربية لإسرائيل بقيمة 320 مليون دولار.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من ذكر أن الإدارة أرسلت إخطارا رسميا في 31 من أكتوبر الماضي إلى قادة الكونغرس بشأن تلك الخطط.

جدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية قدمت جميع أنواع الدعم منذ السابع من أكتوبر تاريخ انطلاق عملية "طوفان الأقصى".

هذا، ودخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد الشهداء ارتفع إلى 10022 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 20 ألف آخرين.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين.


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