بسبب موسم الرياض ... خلاف بين بيومي فؤاد ومحمد سلام

قال الفنان المصري بيومي فؤاد إن فريق مسرحية "زواج صناعي" التي تقدم في "موسم الرياض" تعرض لـ"إهانة، وظلمٍ كبير". وأضاف أنهم أتوا إلى المملكة العربية السعودية لتقديم فنهم، وأقسَم أنهم "مش بتوع فلوس"، وانتقد زميله الفنان محمد سلام الذي انسحب من المسرحية، دون أن يأتي على ذكر اسمه.



وكان محمد سلام، اعتذر عن المشاركة في مسرحية زواج اصطناعي؛ بسبب دعمه لأهالي غزة، مؤكدًا أنه لا يستطيع المشاركة في عمل مسرحي غنائي راقص، وسط ما يشهده أهالي غزة في حربهم مع المحتل الإسرائيلي، وسقوك مئات الشهداء والمصابين يوميًا.





أعمال محمد سلام وبيومي فؤاد

اعتذار محمد سلام عن مسرحية زواج اصطناعي

بيومي فؤاد يهاجم محمد سلام

محمد سلام يمتنع عن الرد على تصريحات بيومي فؤاد

جمع الفنان محمد سلام والنجم بيومي فؤاد علاقة صداقة قوية، والذي تعاون معه في 7 أعمال فنية قبل مسرحية زواج اصطناعي، منها: فيلم كابتن مصر، جميع أجزاء مسلسل الكبير أوي، مسلسل كابتن أنوش، فيلم عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره فينتهي به الأمر إلى المهزلة، فيلم وقفة رجالة، مسرحية حزلقوم، ومسلسل ربع رومي.وأعرب محمد سلام عن حبه الشديد للفنان بيومي فؤاد، حيث نشر خلال الفترة الماضية، صورة لهم عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق قائلًا: الأب، الأخ الكبير، أيقونة الجيل، الشاهبندر بيومي فؤاد.. ليرد عليه بيومي قائلًا: أنت اللي حبيبي يا نجم والله.وكان بداية توتر العلاقة بين سلام وفؤاد، بعدما ظهر محمد سلام في مقطع فيديو عبر حسابه بموقع انستجرام، اعتذر خلاله عن المشاركة في مسرحية زواج اصطناعي، قائلًا: مش متخيل إني هروح أعمل مسرحية وهزر وغني وأرقص واخواتنا في فلسطين عمالين بيتقتلوا ويدبحوا ومفيش حاجة بتحصل، أنا مش هقدر أسافر طبعًا.وتابع محمد سلام: حاسس إني لو عملت كده، زي اللي بقتلهم بالضبط، إني خذلتهم، مش عارف أعملهم حاجة، كفاية علينا السكوت اللي احنا فيه كلنا.انفعل الفنان بيومي فؤاد، لحظة إلقائه كلمة على خشبة المسرح بعد أن انتهى من تقديم مسرحية زواج اصطناعي، حيث يبكي متأثرًا بعد حالة الهجوم والانتقادات، التي تعرض لها صناع المسرحية، بسبب تقديمهم المسرحية في ظل قتل الآلاف من المدنيين في غزة، فقال بيومي: محمد أنور راجل أنقذ الموقف.وتابع بيومي فؤاد موجهًا رسالة شديدة اللهجة للفنان محمد سلام، قائلًا: من حقك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك تغلط في فنك، أنا جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف، لأننا بنقدم فننا مش جايين نضحك الناس.وأضاف بيومي فؤاد: إحنا بنتعب وبنقدم فن، مش عشان نيجي نضحك، لو الموضوع كدة، يبقى فيه فنانين من أيام نجيب الريحاني لغاية محمد أنور المفروض ينتحروا.. تحياتي لحضراتكم أنا آسف، أقسم بالله إحنا مش بتوع فلوس، والله العظيم لو العرض ده أتعمل دون أجر لمدة 15 يومًا، كمان هيبقى لينا شرف وفرحانين جدًا.. وسيادة المستشار يعلم ده، إحنا أتظلمنا والله واتهنا وإحنا جايين نقدم فن.وعلى الرغم من انتشار تصريحات بيومي فؤاد التي هاجم خلالها محمد سلام، إلا أن الأخير امتنع عن الرد تمامًا على ما قاله فؤاد.وأتى رد رئيس هيئة الترفيه في المملكة تركي آل الشيخ، شديد اللهجة، على من وصفهم بـ"المزايدين" الذي يستخدمون "اسم المملكة، أو اسمه، أو اسم موسم الرياض كشماعة لتحويل الأنظار عن حدث آخر، أو وضع آخر".